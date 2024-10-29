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В США заявили, что не планируют отвечать на российскую тренировку по ЯО

Пентагон не видит необходимости менять расстановку сил в ответ на учения России

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США не видят в ответных маневрах на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

«Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза», — отметил он.

По словам Райдера, Пентагон ничего не увидел в контексте российских стратегических сил, что привело бы к переменам в расстановке сил США.

В среду, 29 октября, министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки военные отработали задачи нанесения массированного ядерного удара. По информации министерства обороны РФ, все поставленные задачи военнослужащие выполнили в полном объеме, все ракеты достигли целей. В ведомстве отметили, что в рамках тренировки были выполнены пуски ракет «Синева» и «Булава», а также пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Ранее Путин объяснил, что является крайней мерой обеспечения безопасности для РФ.

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