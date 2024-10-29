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Украина нарастит импорт электроэнергии из Европы этой зимой

Украина договорилась с ЕС об увеличении импорта электроэнергии зимой

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Depositphotos

Украина договорилась с Европейским союзом об увеличении импорта электроэнергии зимой, в период максимального дефицита. Об этом сообщает в социальных сетях министр энергетики страны Герман Галущенко.

«С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы», — пишет Галущенко.

Также он заявил, что Украина дополнительно будет иметь возможность получить 250 МВт мощности перетоков из Евросоюза в режиме аварийной помощи.

До этого аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской области на Украине.

19 октября украинские власти экстренно ввели аварийные отключения электроэнергии на территории Сумской области. По информации журналистов, без света временно остались жители Конотопского и Шосткинского районов.

Ранее жителей Украины предупредили о 20-часовых отключениях света предстоящей зимой.

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