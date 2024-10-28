Американцы отказались считать демократию представлением их интересов

Демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45% американцев. Об этом стало известно из опроса The New York Times и социологов из Siena College.

С противоположным утверждением согласились 49% респондентов.

66% опрошенных утверждают, что правительство США работает в собственных интересах и в интересах элиты. 33% американцев считают, что администрация президента действует во благо народа и страны.

Большие изменения в политической и экономической системе США хотят увидеть 51% респондентов, за незначительные изменения высказались 38%, а за полное уничтожение существующих институтов выступили 7% опрошенных.

24 октября сообщалось, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов.

Газета Politico сообщала, что Трамп может проиграть президентские выборы, но все равно станет президентом США. По мнению авторов публикации, Трамп может обратиться в суд с требованием не признавать результаты выборов, выдвигая необоснованные обвинения в подлоге. Таким образом он сможет оказывать давление на должностных лиц и конгрессменов.

Ранее штаб Харрис решил отстранить Байдена от агитационных мероприятий.