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МИД Польши высказался о результатах выборов в Грузии

МИД Польши: результаты выборов в Грузии отдаляют ее от Евросоюза и НАТО

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В министерстве иностранных дел Польши прокомментировали ход выборов в Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что глубоко обеспокоены ходом проведения парламентских выборов в Грузии.

В МИД Польши подчеркнули, что наблюдали за политическим процессом 26 октября. Результаты выборов в Грузии отдаляют ее от вступления в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к диалогу после парламентских выборов.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых победила правящая пророссийская партия «Грузинская мечта». Она добавила, что как единственный оставшийся в Грузии независимый институт не признает результаты голосования, и пригласила граждан поучаствовать в мирной акции протеста.

Зурабишвили сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее президент Литвы заявил об отдалении Грузии от Евросоюза.

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