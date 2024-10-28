В Иране рассказали о просчете Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) аятолла.

По его словам, «сионистский режим» допустил ошибку, а также недооценил в своих расчетах Тегеран.

Хаменеи добавил, что народ Ирана даст понять Израилю, какой силой и способностью он обладает.

Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегерану стало известно о возможном ударе со стороны Израиля менее чем за сутки до его нанесения.

27 октября сообщалось, что Совет Безопасности ООН соберется на заседание в понедельник, 28 октября, в 22:00 по московскому времени для обсуждения удара Израиля по Ирану.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.