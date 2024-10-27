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Захарова ответила на слова Зурабишвили о подчинении Грузии России

Захарова спросила у Зурабишвили, чем грузинское будущее хуже европейского

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о подчинении республики России.

Говоря об итогах парламентских выборов в стране, Зурабишвили заявила, что не признает результаты голосования, в котором победила пророссийская правящая партия «Грузинская мечта».

«Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», — сказала президент.

Она также назвала голосование «тотальной фальсификацией» и призвала народ страны поучаствовать в мирной акции протеста.

По мнению Захаровой, Вашингтон лишил страны ЕС европейского будущего, когда обвалил экономику стран объединения, переманил их флагманов бизнеса и наводнил их мигрантами.

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке (Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье политэмигрантов, но отказалась от французского гражданства перед президентскими выборами, в которых победила), древнее Франции», — написала дипломат.

Она назвала глупой веру в то, что ЕС может кого-то «одарить «европейским будущим».

Ранее в Тбилиси отказались восстанавливать дипотношения с Москвой.

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