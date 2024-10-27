Политолог объяснил причины популярности партии «Грузинская мечта»

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» доминирует на выборах благодаря понятной и внятной риторике, которая не имела противовеса, считает политолог, руководитель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

«Результаты показали то, что было всем известно: оппозиция опиралась лишь на западную поддержку и западный популизм. Этого сегодня недостаточно, чтобы получить поддержку главного избирателя», — заявил эксперт.

Арчил Сихарулидзе убежден: нет причин думать, что выборы были сфабрикованы.

«Экзит-полы были проведены оппозицией и им доверять — это практически отказаться от институционального подхода и передать право на признание легитимности выборов внешним силам и нелегитимным игрокам. Это не только невозможно, но и очень опасно», — сказал политолог.

Комментируя отказ трех партий признать выборы, эксперт отметил, что эти объединения «ведут себя так уже минимум несколько лет».

По его словам, непризнание результатов выборов — это реакция оппозиции на любой кризис и проигрыш.

«Именно из-за отказа признавать ошибки и поражение, оппозиция будет и дальше проигрывать. Попытка смены власти насильственно будут безрезультатными, а если приведут, то только к гражданскому противостоянию, в которой они уже окончательно проиграют», — добавил политолог.

Арчил Сихарулидзе считает, что эти выборы никак не отразятся на президенте.

«Будущее президента Грузии Саломе Зурабишвили было печальным и до этого. Ее попытки создать техническое правительство, как механизм сохранения власти, провалились и до этого», — сказал эксперт.

Он полагает, что будущее Саломе Зурабишвили – «вернуться во Францию и говорить, что она сражалась за демократию, но проиграла «пророссийским властям».

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать провокаций Грузии в Абхазии и Южной Осетии, будут ли иметь место открытые притязания на эти территории, политолог заявил, что этого не стоит ожидать, особенно во время правления «Грузинской мечты».

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии получает 90 мандатов из 150 в парламенте.