Премьер Армении поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Глава кабмина Армении отметил, что одним из приоритетов политики Еревана является развитие отношений с Тбилиси. Пашинян выразил надежду, что в ближайшие годы сотрудничество государств будет развиваться и расширяться.

«Пользуясь случаем, Ваше Превосходительство, желаю Вам успехов и всего наилучшего, а братскому народу Грузии — устойчивого развития и устойчивого прогресса», — говорится в поздравительном послании Пашиняна.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

27 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 90 мандатов из 150.

Ранее премьер Грузии выразил уверенность в легитимности прошедших выборов.