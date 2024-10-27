Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Армении поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Пашинян поздравил Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на выборах

close
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Глава кабмина Армении отметил, что одним из приоритетов политики Еревана является развитие отношений с Тбилиси. Пашинян выразил надежду, что в ближайшие годы сотрудничество государств будет развиваться и расширяться.

«Пользуясь случаем, Ваше Превосходительство, желаю Вам успехов и всего наилучшего, а братскому народу Грузии — устойчивого развития и устойчивого прогресса», — говорится в поздравительном послании Пашиняна.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

27 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 90 мандатов из 150.

Ранее премьер Грузии выразил уверенность в легитимности прошедших выборов.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами