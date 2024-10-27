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Издание Argumenti сообщило о наличии двух планов РФ для окончания спецоперации

Argumenti.ru: РФ имеет два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США

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Depositphotos

Россия разработала два плана по урегулированию военного конфликта с Украиной в зависимости от исхода выборов в США. Об этом сообщило издание Argumenti.ru.

По мнению издания, российская сторона просчитывает различные исходы выборов в Соединенных Штатах, так как Кремль осознает «непредсказуемость американского электората».

«Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп. Россия подготовила два альтернативных плана по урегулированию военного конфликта с Украиной», — говорится в публикации.

По данным Argumenti.ru, ключевые требования будут предъявлены к Киеву. Отмечается, что со стороны Запада вера в военные успехи Украины исчезла.

23 октября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна уделять больше внимания своей обороне и безопасности, независимо от исхода выборов в США.

До этого сообщалось, что Трамп увеличил отрыв от Харрис, теперь за республиканца готовы проголосовать 49% избирателей, за Харрис – 46%.

Ранее Трамп на своем митинге уволил Камалу Харрис.

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