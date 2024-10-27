Посол Казахстана в РФ прокомментировал временный отказ от вступления в БРИКС

Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев заявил о готовности его страны поддержать те инициативы БРИКС, которые соответствуют национальным интересам страны. Его слова приводит ТАСС.

«Пока мы воздержались от подачи заявки на членство, и по этому поводу были определенные, подчеркну, беспочвенные инсинуации в СМИ. <..> Наша страна продолжит с пристальным вниманием следить за развитием организации и укреплять продуктивный диалог», — подчеркнул дипломат.

Также Абаев напомнил, что Казахстан получил статус страны — партнера БРИКС.

До этого пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева Берик Уали заявил, что Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС в настоящее время и «в ближайшем будущем».

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. Саммит БРИКС в Казани состоялся 22-24 октября.

Ранее Вучич объяснил, почему не поехал в Казань на саммит БРИКС.