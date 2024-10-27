Эксперт рассказал, кто профинансирует Киев после выборов в США

Вашингтон продолжит перекладывать финансирование Киева на Евросоюз, несмотря на то, кто станет президентом США по итогам выборов 5 ноября. Об этом сообщил главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с РИА Новости.

«Вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие (республиканцы и демократы. — «Газета.Ru») будут перекладывать финансирование Украины на ЕС», — спрогнозировал аналитик.

Дрозденко обратил внимание на то, что страны ЕС при отправке своего вооружения Киеву вынуждены закупать новые образцы у США. И поэтому, подчеркнул он, у европейских государств не остается средств для финансирования собственного военно-промышленного комплекса.

Эксперт выразил уверенность в том, что поставки вооружения Киеву будут сохраняться.

«Вопрос только в том, чьими руками это будет в большей степени делаться: США или Евросоюза», — добавил Дрозденко.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. Решение о кредите утвердит Совет ЕС. Кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

Депутат Европарламента от Германии Зигберт Франк Дрезе в ходе пленарной сессии заявил, что Украину нужно прекратить финансировать. Он предложил направить средства на решение проблем внутри Германии вместо поддержки Украины. Депутат напомнил, что Еврокомиссия годами называла Украину крайне коррумпированной страной, и ничего «в действительности не изменилось».

Ранее в Госдуме раскрыли, к чему приведет финансирование Украины в кредит.