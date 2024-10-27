Партия «Грузинская мечта» набирает больше половины голосов на выборах в парламент

Правящая партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 55,3% голосов после пересчета данных с около 54% участков. Об этом сообщается в трансляции на сайте комиссии.

По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1681 участка, то есть около 54%, «Грузинская мечта» получает свыше 545 тысяч голосов, что становится приблизительно 55,3%.

По данным результатов электронного голосования, после подсчета полученных результатов с более 72% участков «Грузинская мечта» набирает более 53% голосов.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе республики, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Один из лидеров оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявила, что не признала итоги выборов в Грузии. Также итоги выборов не признала и партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее в Грузии заявили о начале протестов после выборов с 27 октября.