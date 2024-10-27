Правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах в республике, несмотря на попытки вмешательства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего он хочет», — отметил он.

Сийярто обратил внимание на то, что «Грузинская мечта» победила с подавляющим перевесом и поздравил партию с результатом. Кроме того, он заявил, что Венгрия окажет Грузии помощь в процессе вступления в Евросоюз.

Накануне в Грузии прошли выборы парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет подряд, сделала акцент на сохранении мира и стабильности внутри страны в случае ее победы и угрозы войны при поражении. С ее точки зрения, оппозиционные силы готовы открыть «второй фронт» против России в конфликте на Украине, на что их подбивают «западные спонсоры». Параллельно с этим обсуждался и вопрос Абхазии с Южной Осетией: признавать их независимость в «Грузинской мечте» не собираются, а саму проблему попытались списать на прошлые власти. Фоном для разговоров о защите национальных интересов и избегании конфликта также стало постепенное ухудшение отношений Тбилиси с Западом.

Ранее в Грузии назвали условие для вовлечения в военное противостояние с Россией.