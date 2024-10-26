На парламентских выборах в Грузии проголосовали больше половины избирателей

На выборах в парламент Грузии проголосовали больше половины избирателей. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сообщает «Интерфакс».

По данным ЦИК, по состоянию на 17:00 местного времени (16:00 мск) явка избирателей на парламентских выборах составила 50,6%. В голосовании приняли участие 1 млн 768 тыс. 816 избирателей. Голосование завершится в 20:00 (19:00 мск).

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

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Ранее генсек «Грузинской мечты» заявил, что партия получит большинство в парламенте.