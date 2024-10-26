В Грузии ожидают протестов после закрытия избирательных участков на выборах

Оппозиция в Грузии намерена устроить митинги после закрытия избирательных участков в 20:00 (19:00 мск), утверждает премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает ТАСС.

«У радикальной оппозиции, когда она увидит тяжелые результаты выборов, будет попытка опротестовать свое поражение, однако у них нет уличного ресурса», — сказал он.

По мнению главы грузинского правительства, оппозиция, как и в 2020 году, постарается поставить под сомнение итоги парламентских выборов и начать протесты.

Пресс-спикер Центризбиркома (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани заявила, что явка на парламентских выборах в стране к 10:00 местного времени (9:00 мск) составила 9,27%.

Избирательные участки в стране открылись утром 26 октября. Голосование продлится с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск).

Газета Financial Times писала, что столкновения и беспорядки в Грузии после выборов «почти неизбежны», поскольку и правительство, и оппозиция рассчитывают на победу.

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.