Западу посоветовали отказаться от привилегий на международной арене

США и их союзникам стоит пойти на серьезные уступки развивающимся государствам, если они хотят спасти свою репутацию на международной арене. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Авторы материала отметили, что негодование стран глобального Юга из-за текущей геополитической ситуации продолжает расти.

«Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий», — говорится в статье.

Обозреватели обратили внимание, что в настоящее время все больше государств изъявляют желание присоединиться к БРИКС. При этом объединение уже сейчас превосходит «Большую семерку» (G7) не только по совокупной численности населения, которое оно охватывает, но и по экономическим параметрам.

По мнению журналистов, западным странам необходимо серьезно отнестись к взаимодействию с глобальным Югом. В том числе им следует заняться развитием своей политической культуры, начав говорить с развивающимися державами на равных.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоялся XVI саммит БРИКС. На мероприятии присутствовали главы более 20 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о нежелании БРИКС вступать в какие-либо конфронтации.