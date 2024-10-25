В Южной Корее раскритиковали депутата, призвавшего к ударам по РФ

Оппозиция в Южной Корее раскритиковала депутата, призвавшего совместно с украинскими войсками нанести удары по территории РФ. Об этом сообщил портал Chosun.

По информации журналистов, осуждению подвергся член комитета парламента республики по обороне от правящей партии Хан Ги Хо. Скандал разгорелся после того, как в сети появились фотографии телефона законодателя. На снимках можно увидеть экран мобильного устройства с перепиской депутата с бывшим главой военного ведомства Южной Кореи Син Вон Сиком.

В сообщениях, отправленных экс-министру, Хан Ги Хо заявил о необходимости «нанести ракетные удары» по российским землям. Речь шла о территориях, на которых якобы находятся военнослужащие из КНДР. Парламентарий выразил уверенность, что в будущем Сеул мог бы использовать эти атаки в «психологической войне» против Пхеньяна.

Син Вон Сик, в свою очередь, пообещал законодателю рассмотреть эту инициативу.

Впоследствии ситуацию прокомментировал лидер оппозиционной «Объединенной демократической партии» Ли Чжэ Мён. Он обвинил руководство страны в попытках перенести вооруженный конфликт, который происходит «за тридевять земель», на Корейский полуостров. Как сказал политик, властям пора «прийти в себя» и не провоцировать эскалацию кризиса своими легкомысленными словами.

23 октября в Белом доме заявили, что в РФ на обучение якобы прибыли 3000 военных из КНДР. При этом американская администрация пока не знает, планируют ли северокорейские солдаты принимать участие в конфликте на Украине.

Ранее в КНДР отреагировали на слухи об отправке военнослужащих в зону украинского конфликта.