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Путин объяснил смену риторики Запада вокруг Украины

Путин: Запад начинает трезво видеть ситуацию, но конфронтация еще не снижается

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Александр Казаков/РИА Новости

Западные страны начинают реально оценивать обстановку вокруг Украины и менять риторику в адрес РФ, что заслуживает похвалы. Об этом в интервью Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1» заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом, по его словам, уровень напряженности пока остается высоким.

«Запад не перестает повторять, что кто-то там должен победить, их союзник должен победить, то есть они сами хотят победить Россию. Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения РФ. Сегодня, правда, риторика изменилась, мы это видим», — сказал глава государства.

Однако, продолжил Путин, поставки оружия Украине продолжаются.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, но они до сих пор не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Он также выразил надежду, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа «партию войны в Соединенных Штатах сменит партия мира», тогда можно будет рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что крах Украины станет крахом всего Запада.

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