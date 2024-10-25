Пентагон объяснил проблемами в Германии задержку отправки снарядов ВСУ

Поставки боеприпасов в распоряжение ВСУ задерживались из-за накладок с контрактом Вашингтона с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Об этом пишет американский портал Defense One со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

«Поставки боеприпасов из США на Украину были задержаны как минимум на два месяца из-за проблем с военным контрактом США с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn», — говорится в сообщении издания.

Как уточняется в материале, задержки в поставках снарядов в распоряжение ВСУ были в конце 2022 и начале 2023 года. Именно тогда, говорится в сообщении, у украинской армии начали заканчиваться боеприпасы.

По крайней мере в одном случае «не было железнодорожных перевозок для перевозки боеприпасов». Проблема в конечном итоге была решена путем фрахтования судов для доставки боеприпасов, что обошлось Соединенным Штатам в 1,6 миллиона долларов.

До этого сообщалось, что министерство обороны США не выявило значительных нарушений в ходе исследования процесса учета и использования поставленной ВСУ военной помощи.

Как отмечалось в заявлении МО Украины, аудит значительных отклонений не выявил, однако установил пробел в нормативной базе. Кроме того, говорилось, что стороны вырабатывают двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность и прозрачность использования предоставленной помощи.

Ранее Зеленский назвал сумму военной помощи, которую Украина ожидает получить от США.