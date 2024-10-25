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Журналист одной фразой отреагировал на слова Путина о положении ВСУ

Журналист Боуз о словах Путина про ВСУ: украинцами жертвуют снова и снова

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Алексей Даничев/РИА Новости

Солдатами ВСУ жертвуют снова и снова на фронте, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский не желает прекращать боевые действия. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«По сути, ими (военными ВСУ. — Прим. ред.) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», — подчеркнул он.

24 октября Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС заявлял, что начало переговорного процесса по урегулированию на Украине привело бы Киев к необходимости отмены военного положения и проведения президентских выборов, к чему украинские власти не готовы.

По словам Путина, на данный момент Украина не желает вести какие-либо переговоры.

При этом, отметил президент, за последний месяц потери Украины на Курском направлении составили 26 тысяч человек.

Ранее Небензя назвал последствия вторжения ВСУ в Курскую область.

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