Лукашенко прокомментировал ситуацию в Курской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия Украины в Курской области поменяли ситуацию для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Лукашенко подчеркнул, что «курская авантюра» серьезно поменяла ситуацию. Он выразил надежду, что к концу декабря Курская область будет освобождена, а также произойдут какие-либо подвижки в плане переговоров.

Глава республики отметил, что Белоруссия готова действовать в этом направлении.

Накануне президент России Владимир Путин назвал вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область попыткой вмешательства в президентские выборы в США.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.