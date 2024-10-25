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Лукашенко прокомментировал ситуацию в Курской области

Лукашенко: надеемся, что к концу декабря Курская область будет освобождена

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия Украины в Курской области поменяли ситуацию для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Лукашенко подчеркнул, что «курская авантюра» серьезно поменяла ситуацию. Он выразил надежду, что к концу декабря Курская область будет освобождена, а также произойдут какие-либо подвижки в плане переговоров.

Глава республики отметил, что Белоруссия готова действовать в этом направлении.

Накануне президент России Владимир Путин назвал вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область попыткой вмешательства в президентские выборы в США.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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