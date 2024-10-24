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Путин поспорил о справедливости с журналистом из Великобритании

Путин поспорил с британским журналистом о справедливости в мире

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани поспорил с журналистом из Британии о справедливости в мире в контексте международных отношений, социального и экономического развития государств. Слова президента приводит РИА Новости.

«(Развитые экономики. – Прим. ред.) потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет», — отметил президент.

Путин добавил, что организация БРИКС занимается в том числе тем, что стремится изменить описанное им положение дел.

Президент России напомнил о нерациональных действиях Запада в период COVID-19. Тогда Соединенные Штаты провели эмиссию на шесть триллионов долларов, в результате чего началась инфляция «в целом по миру».

Запад четыре года назад таким образом злоупотребил своим положением на мировых рынках и скупил все необходимые товары и лекарства, отметил Путин.

Говоря о сфере безопасности, президент России задался вопросом, справедливо ли с точки зрения безопасности годами не обращать внимание на постоянные просьбы Москвы к партнерам не расширять НАТО на восток.

По словам Путина, БРИКС намерена поменять ситуацию со справедливостью в мире.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.

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