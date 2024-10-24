Путин поблагодарил страны БРИКС за участие в урегулировании конфликта на Украине

Россия благодарна партнерам по БРИКС за попытки помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита, передает ТАСС.

«Мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал он.

По словам Путина, все в БРИКС настроены на завершение конфликта на Украине как можно скорее.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин выразил сожаление из-за конфликта на Украине.