Путин оценил заявления Трампа о решении конфликта на Украине

Заявления экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа о намерении решить конфликт на Украине искренни. Такую оценку словам Трампа дал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что он (Трамп. – Прим. ред.) говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем», — подчеркнул он.

До этого кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис напоминала, что Трамп регулярно заявляет о том, что может покончить с конфликтом Москвы и Киева за один день.

27 сентября встреча между Трампом и Зеленским прошла в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

Ранее Пушков сравнил позиции Трампа и Харрис по конфликту на Украине.