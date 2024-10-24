Санду не поддерживает отмену выборов в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду не поддерживает озвучиваемые в прессе предложения отменить итоги выборов главы государства, несмотря на информацию о подкупе части избирателей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Санду рассказала, что была проинформирована соответствующими органами о существовании крупной сети по подкупу избирателей во время выборов 20 октября.

«Нам задавали вопрос, не является ли это основанием для непризнания этих выборов и организации повторных. Избирательный процесс не должен быть остановлен по одной существенной причине», — написала она.

Незадолго до этого кандидат в президенты, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что прошедшие президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении республики в Евросоюз стали позорным провалом действующего президента.

Выборы в Молдавии прошли 20 октября. Санду после обработки 100% протоколов получает 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов. За внесение в конституцию Молдавии курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.

Ранее Санду заявила, что 150 тысяч избирателей были подкуплены.