Глава Татарстана вручил президенту Туркменистана орден «Дуслык»

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову орден «Дуслык». Об этом сообщило государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).

Минниханов подчеркнул, что этой награды Бердымухамедов удостоен за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Туркменией и Татарстаном, другими субъектами России, а также за значительный вклад в развитие двустороннего торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного взаимодействия.

Бердымухамедов отметил, что данная награда является подтверждением высокого уровня сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном.

Орден «Дуслык» является второй по значимости наградой Татарстана. «Дуслык» в переводе с татарского означает «дружба».

11 октября президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Он посетил Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении, чтобы принять участие в форуме , который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Во время выступления на форуме Путин подчеркнул, что сегодня в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

Ранее Путин описал, как должен выглядеть лучший мир.