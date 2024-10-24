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Глава Татарстана вручил президенту Туркменистана орден «Дуслык»

Глава Татарстана вручил президенту Туркменистана орден «Дуслык» на саммите БРИКС

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rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову орден «Дуслык». Об этом сообщило государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).

Минниханов подчеркнул, что этой награды Бердымухамедов удостоен за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Туркменией и Татарстаном, другими субъектами России, а также за значительный вклад в развитие двустороннего торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного взаимодействия.

Бердымухамедов отметил, что данная награда является подтверждением высокого уровня сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном.

Орден «Дуслык» является второй по значимости наградой Татарстана. «Дуслык» в переводе с татарского означает «дружба».

11 октября президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Он посетил Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении, чтобы принять участие в форуме , который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Во время выступления на форуме Путин подчеркнул, что сегодня в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

Ранее Путин описал, как должен выглядеть лучший мир.

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