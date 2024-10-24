Белоруссия стала страной — партнером БРИКС

Белоруссия стала страной — партнером объединения БРИКС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы стали партнерами», — отметил он.

По словам Лукашенко, статус партнера БРИКС является обязательной ступенью на пути к членству в организации.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявлял, что БРИКС является уникальной организацией, которая превратилась в политическую силу.

Ранее Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов.