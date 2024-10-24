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Путин назвал условие для устранения кризисов в мире

Путин заявил, что для устранения кризисов нужно искоренять их причины

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для устранения тех или иных кризисов необходимо искоренять их причины. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства в ходе заседания в формате »БРИКС+/аутрич» обратился к лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

«Вы сказали о необходимости искоренения причин, порождающих кризисы, для того, чтобы их устранять, я полностью поддерживаю эту позицию. Это абсолютно принципиальный вопрос, это самое главное в преодолении любого кризиса», — отметил Путин.

Он выразил уверенность, что подобный подход может помочь урегулировать даже те «острые ситуации», которые возникли в мире за последнее время.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ заявил, что катастрофа в секторе Газа причиняет боль большинству людей в мире.

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Саммит БРИКС в Казани
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