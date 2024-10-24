Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, желающему пополнить обменный фонд Украины за счет атаки ВСУ на Курскую область, нужно подвести итоги «кровавого стендапа» в этом российском регионе. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Надо подвести итоги «кровавого стендапа в Курске»», - подчеркнул он.

Депутат рады предложил Зеленскому раскрыть, сколько он положил жизней на «пополнение обменного фонда» для Украины.

До этого Дубинский заявлял, что каждый депутат Верховной рады ответственен за продолжение украинского конфликта, поскольку в этом государственном органе поддержали узурпацию власти Зеленским.

Как отмечал Дубинский, ни один из депутатов Рады не высказал свою позицию по его иску к госоргану с требованием назначить выборы президента на Украине.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ.