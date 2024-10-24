Украинских женщин необходимо готовить к военной службе. С таким утверждением выступил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко, передает украинское издание «Страна».

В рамках планирования военных операций, отметил украинский военный, Киеву необходимо исходить из наихудшего сценария развития событий на поле боя.

До этого сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на руководство Украины, требуя от него начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.

В октябре, украинский журналист Виталий Портников заявлял, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране снизят призывной возраст.

Ранее в Раде сравнили нынешнюю Украину с Берлином 1945 года.