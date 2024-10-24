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В Госдуме раскритиковали закрытие КПП со стороны Финляндии

Депутат Журова: закрытие КПП с Финляндией стало негативным шагом для граждан

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IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press

Закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) между Россией и Финляндией стало негативным шагом в первую очередь по отношению к обычным людям, имеющим родственников по обе стороны. Об этом заявила в интервью «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Парламентарий рассказала, что при открытых КПП простые граждане пользовались спортивными и другими инфраструктурными объектами друг друга.

«Общее культурное наследие, поэтому был такой пешеходный доступ выходного дня — как они к нам, так и мы к ним, это была возможность поехать к родственникам, друзьям», — отметила Журова.

Депутат выразила сожаление в связи с тем, что политики не понимают, что так поступать нельзя.

24 октября пограничная служба Финляндии сообщила о закрытии двух КПП на границе с Россией — «Париккала» и «Инари».

Ранее финский премьер сделал заявление об открытии КПП на границе с РФ.

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