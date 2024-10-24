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Разведка США дала важный совет Байдену по Украине

Fox News: разведка США посоветовала Байдену не разрешать ВСУ бить вглубь России

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Shannon Stapleton/Reuters

Пентагон и американская разведка рекомендовали Белому дому не менять своей позиции по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Американский чиновник сообщил Fox News, что Комитет по разведке (КР) и Пентагон рекомендовали не менять политику США, которая позволила бы Украине наносить удары по целям в глубине территории России», - говорится в сообщении телеканала.

Спецслужбы США и разведка сообщили политическому руководству страны, что издержки, связанные с потенциальным разрешением Украине использовать ракеты большой дальности против России, перевесят выгоды.

По оценке США, изменение позиции Вашингтона по ударам ВСУ вглубь России «не окажет стратегического воздействия и не изменит ход войны».

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Киев «не намекнул» на то, что Соединенные Штаты поддержат ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечалось, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

Ранее в минобороны Украины заявили о консультациях с США в ходе переговоров с РФ.

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