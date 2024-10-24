Грузия закупила водометы и вооружила спецназ, опасаясь беспорядков на выборах

Грузинское министерство внутренних дел в преддверии парламентских выборов с стране, которые пройдут 26 октября, закупило новые водометы и обновило оружие спецназа. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелуари, его слова передает РИА Новости.

«Мы приобрели оборудование, добавили несколько новых водометов. Предыдущие были куплены в 2006 или 2007 году, они остались от предыдущего правительства», — сообщил он.

Гомелуари добавил, что вместе с тем было обновлено вооружение сил специального назначения в Грузии в преддверии парламентских выборов.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября.

Папуашвили отметил, что государственный переворот планировался и ранее — после парламентских выборов в 2020 году. По его словам, в этот раз злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в стране «ложный повод» для беспорядков.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.