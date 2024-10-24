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Путин выразил сожаление из-за конфликта на Украине

Путин заявил об огромном сожалении России из-за конфликта на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия сожалеет из-за всех вооруженных конфликтов в мире, в том числе украинского. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» /«БРИКС плюс», передает ТАСС.

По его словам, «на планете много вооруженных конфликтов, и то же самое происходит на границах России».

Путин ранее заявлял, что Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Он отметил, что противники страны не учитывают ее жизненные интересы, не принимают во внимание справедливые озабоченности по поводу ущемления прав русскоязычного населения и открыто заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

Представители стран-участников БРИКС собрались на пленарное заседание XVI саммита в формате «аутрич». Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.

Ранее Путин описал, как должен выглядеть лучший мир.

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Саммит БРИКС в Казани
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