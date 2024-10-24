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Алиев и Пашинян сели рядом во время саммита БРИКС+

РИА Новости: Алиева и Пашиняна заметили сидящими рядом на саммите БРИКС+

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян расположились рядом за круглым столом во время заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, представители стран-участниц заседания расположились за круглым столом согласно алфавитному порядку. Пашиняну и Алиеву удалось обменяться репликами во время заседания.

Отмечается, что контакты лидеров двух стран происходят на фоне новостей о возможном подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

До этого Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Он назвал такие инициативы «далекими от реальности».

Речь идет о предложениях, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ в Москве.

Ранее встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана отменили в последний момент.

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