Алиев и Пашинян сели рядом во время саммита БРИКС+

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян расположились рядом за круглым столом во время заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, представители стран-участниц заседания расположились за круглым столом согласно алфавитному порядку. Пашиняну и Алиеву удалось обменяться репликами во время заседания.

Отмечается, что контакты лидеров двух стран происходят на фоне новостей о возможном подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

До этого Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Он назвал такие инициативы «далекими от реальности».

Речь идет о предложениях, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ в Москве.

Ранее встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана отменили в последний момент.