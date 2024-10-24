Южная Корея допустила поставку оружия Украине

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель на фоне информации о том, что солдаты КНДР якобы могут стать участниками конфликта на Украине заявил, что Сеул не может бездействовать перед таким развитием событий. Об этом пишет Yonhap.

Он заявил, что правительство не может бездействовать перед лицом якобы размещения солдат КНДР на территории России. По его словам, в конечном итоге это может стать угрозой безопасности Южной Кореи.

Отвечая на вопрос члена парламента, будет ли правительство республики рассматривать возможность прямых поставок оружия Украине, глава МИД заявил, что все варианты будут изучаться. Конкретные меры будут зависеть, среди прочего, от того, как события будут развиваться дальше, уточнил Чо Тхэ Ель.

До этого в МИД РФ назвали «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщения об отправке северокорейских солдат в зону СВО изначально появились в украинских СМИ, а затем были подхвачены разведкой Южной Кореи.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может якобы направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Ранее глава МИД Польши дал совет Южной Корее из-за якобы войск КНДР на Украине.