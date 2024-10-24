Путин призвал к созданию свободных финансовых механизмов

Необходимо раскрывать потенциал растущих экономик стран БРИКС посредством выстраивания свободных от давления финансовых механизмов. Об этом на заседании саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что переход к многополярному миру проходит трудно, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать западные страны. По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела.

В Казани 22-24 октября проходит саммит БРИКС. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке.