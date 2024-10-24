Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал к созданию свободных финансовых механизмов

Путин: необходимо выстраивать финансовые механизмы, свободные от диктата

close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Необходимо раскрывать потенциал растущих экономик стран БРИКС посредством выстраивания свободных от давления финансовых механизмов. Об этом на заседании саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что переход к многополярному миру проходит трудно, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать западные страны. По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела.

В Казани 22-24 октября проходит саммит БРИКС. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами