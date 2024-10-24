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Путин рассказал о состоянии энергобаланса России

Путин: энергобаланс России — один из самых «зеленых» в мире

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» назвал энергобаланс РФ одним из самых «зеленых» в мире. Его слова передает РИА Новости.

«Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых «зеленых» в мире», — поделился Путин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Путин в рамках выступления на VII Международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2024» в Москве подчеркнул значимость энергетического сектора для страны. Глава государства отметил впечатляющий рост отрасли за последние полтора десятилетия и анонсировал запуск в 2025 году национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», главной задачей которого станет закрепление за Россией лидерства в атомной сфере и обеспечение технологического суверенитета.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС и мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее сенатор Алексей Пушков высмеял премьера Британии и встречу на Самоа на фоне саммита БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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