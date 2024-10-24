В МИД РФ заверили, что договор с Северной Кореей не направлен против третьих стран

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против безопасности третьих стран и носит исключительно оборонительный характер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

Он рассказал, что статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам РФ и КНДР в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

Содержание этой статьи, по словам Руденко, явно свидетельствует, что «договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран», а также нацелен на поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии.

Москва и Пхеньян, отметил замглавы МИД РФ, взяли на себя обязательства не вступать в союзы, направленные против одной из сторон договора, а также не предоставлять свою территорию третьим государствам.

24 октября депутаты Госдумы ратифицировали соответствующий договор.

В июне документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Ранее в Британии заявили, что тысячи военных из КНДР будут участвовать в боевых действиях в Курской области.