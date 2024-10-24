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Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке

Путин заявил о необходимости прекратить насилие на Ближнем Востоке

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Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

По словам российского президента, проблему насилия на Ближнем Востоке необходимо решать комплексно с помощью политического процесса.

«Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания», — пояснил Путин.

До этого Путин заявил, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы.

По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела. Путин назвал такие методы конкуренции нездоровыми. По его словам, они приводят к подрыву стратегической стабильности и принципов «равной и неделимой» безопасности, а также поощрению межгосударственных распрей.

Ранее Байдену припомнили слова об «изоляции Путина» на фоне саммита БРИКС.

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