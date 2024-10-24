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В МИД РФ назвали БРИКС дверью в будущее

Захарова: Запад завел планету в тупик, а БРИКС является дверью в будущее

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидерство западных стран уже завело мир в тупик, в то время как БРИКС предлагает планете путь в будущее, заявила в эфире телеканала «Соловьев Live» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, политическое меньшинство на Западе пытается насадить миру «ультралиберальные, ультранационалистические установки».

«Они завели планету в тупик. А [БРИКС] — это та самая правильная дверь, которая ведет в будущее», — сказала Захарова, комментируя проведение саммита БРИКС в Казани.

По ее словам, страны БРИКС стараются договариваться друг с другом, несмотря на различия, с пониманием, что «не все одинаковые». Она подчеркнула, что новый миропорядок основан на «понятных и прозрачных» положениях Устава ООН.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября включительно. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байдену припомнили слова об «изоляции Путина» на фоне саммита БРИКС.

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