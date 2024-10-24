Шольц выслушает индийского премьера после его встречи с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с интересом выслушает премьер-министра Индии Нарендру Моди после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на посла Германии в Индии Филиппа Аккерманна, передает ТАСС.

Шольц вечером 24 октября отправится в Нью-Дели с трехдневным визитом, чтобы провести переговоры с Моди.

Индийский премьер вернулся в страну после участия в саммите БРИКС. Там он беседовал со многими лидерами, включая президента России Владимира Путина, отметил посол.

«Не будучи посвященным в повестку двусторонних переговоров, я уверен, что это будет в повестке дня [визита Шольца], и канцлеру будет очень интересно, что скажет премьер-министр после этой встречи», — сказал Аккерманн.

Моди и Шольц обсудят геополитику, а также российско-украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.

Посол ФРГ в Индии считает, что Нью-Дели занимает выгодное положение, чтобы выслушать обе стороны конфликта на Украине.

«Не знаю, что намерена делать Индия, но мы будем рады любому сотрудничеству», — добавил он.

В сентябре МИД Индии заявил, что переговоры об урегулировании конфликта нельзя вести без российской стороны.

Ранее Моди пригласил Путина в Индию.