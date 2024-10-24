Лидеры стран БРИКС решили пока не принимать в состав новых участников

Главы государств — участников БРИКС на саммите в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новые страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает агентство IRNA.

По его словам, вступить в БРИКС в качестве полноправных участников просились от 30 до 35 стран. Некоторые из них присоединятся к объединению в качестве партнеров.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил участников БРИКС об опасностях чужих экономических платформ.