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В ХАМАС попросили РФ побудить Аббаса к диалогу по кабмину нацединства

Марзук: ХАМАС просит РФ побудить Аббаса к диалогу по кабмину нацединства

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук заявил РИА Новости, что палестинское движение просит Россию перед встречей президента РФ Владимира Путина с лидером Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом в Казани побудить последнего к переговорам с ХАМАС по вопросу создания правительства нацединства в Палестине.

По словам Марзука, руководство ХАМАС согласно с тем, что после войны делами сектора Газа будет управлять правительство, которое создадут в Палестине.

«Мы обсуждали вопросы, которые касаются палестинского национального единства и создания правительства, которое должно управлять сектором Газа после войны. Мы объяснили нашу точку зрения по этому вопросу и роли РФ в нем», — поделился замглавы политбюро движения.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию с израильскими заложниками и положение дел в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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