Глава МИД Польши дал совет Южной Корее из-за якобы войск КНДР на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что войска КНДР якобы находятся в России на Дальнем Востоке и готовятся отправиться на Украину. В связи с этим он призвал Южную Корею пересмотреть свою позицию по помощи Киеву, сообщает Польское агентство печати.

Сикорский отметил, что, по его информации, солдаты Северной Кореи еще не достигли линии фронта на Украине и в данный момент находятся на Дальнем Востоке.

«Надеюсь, что Южная Корея сделает из этого выводы и захочет увеличить помощь Украине», — сказал Сикорский.

До этого в МИД РФ назвали «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщения об отправке северокорейских солдат в зону СВО изначально появились в украинских СМИ, а затем были подхвачены разведкой Южной Кореи.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может якобы направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Ранее на Украине сняли «приветственное» видео для военнопленных из КНДР.