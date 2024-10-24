В США предложили рассмотреть возможность военных действий против КНДР из-за Украины

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Вашингтон должен рассмотреть возможность прямых военных действий против Северной Кореи, в случае появления северокорейских военных на территории Украины, передает РИА Новости.

Он отправил письмо Белому дому, в котором говорится, что администрация президента США Джо Байдена должна ясно дать понять, что вступление северокорейских сил в конфликт на Украине является «красной линией» для Вашингтона.

«Если силы Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, США должны серьезно рассмотреть возможность непосредственных военных действий против сил Северной Кореи», — считает законодатель.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея планирует направить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, Москва и Пхеньян подписали совместный договор, похожий на военный союз.

МИД РФ назвал это «вбросами».

23 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее в Сеуле заявили, что Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт.