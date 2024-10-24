Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили рассмотреть возможность военных действий против КНДР из-за Украины

Конгрессмен Тернер: США должны ответить, если силы КНДР появятся на Украине

close
Ahn Young-joon/AP

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Вашингтон должен рассмотреть возможность прямых военных действий против Северной Кореи, в случае появления северокорейских военных на территории Украины, передает РИА Новости.

Он отправил письмо Белому дому, в котором говорится, что администрация президента США Джо Байдена должна ясно дать понять, что вступление северокорейских сил в конфликт на Украине является «красной линией» для Вашингтона.

«Если силы Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, США должны серьезно рассмотреть возможность непосредственных военных действий против сил Северной Кореи», — считает законодатель.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея планирует направить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, Москва и Пхеньян подписали совместный договор, похожий на военный союз.

МИД РФ назвал это «вбросами».

23 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее в Сеуле заявили, что Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами