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США не станут применять военную силу для смены власти в Венесуэле

Харрис: США не будут применять военную силу для свержения Мадуро

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Kevin Mohatt/Reuters

Соединенные Штаты не планируют применять военную силу для смены власти в Венесуэле. Об этом в интервью испаноязычному американскому телеканалу Telemundo заявила вице-президент США, кандидат на пост президента Камала Харрис.

По словам Харрис, США «не собираются применять там американские вооруженные силы», однако «должны проявить твердость и уважать волю народа, выраженную на этих выборах».

Она отметила, что санкции против Венесуэлы были введены также из уважения к воле народа.

Отвечая на вопрос, считает ли она, что Николас Мадуро проиграл на выборах главы Венесуэлы, Харрис ответила утвердительно.

Выборы в Венесуэле прошли в конце июля. Кандидат в президенты Николас Мадуро заявил о своей победе, оппозиция с этим не согласилась.

22 августа Верховный суд страны подтвердил результаты подсчета голосов и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы с 2025 по 2031 год.

23 октября на саммите БРИКС в Казани Мадуро встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что он в восторге от этого.

Ранее сообщалось, что США отрицают причастность к дестабилизации ситуации в Венесуэле.

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