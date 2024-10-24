В Аргентине уволят чиновника минобороны, назвавшего Мальвины Фолклендами

Министерство обороны Аргентины намерено уволить чиновника, который назвал Мальвинские острова Фолклендскими. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.

22 октября на правительственном сайте в разделе новостей от оборонного ведомства было размещено сообщение, в котором говорилось о встрече министра иностранных дел Дианы Мондино с представителями Красного Креста. При этом в сообщении использовалось не только принятое в Аргентине название этой территории — Мальвины, но и английское — Фолкленды.

По информации телеканала, эта ситуация вызвала скандал между МИД и минобороны, обвинивших друг друга в некорректной публикации. В итоге минобороны признало свою вину, и глава ведомства Луис Петри распорядился уволить допустившего ошибку чиновника.

12 октября сообщалось, что на встрече с иностранными дипломатами, в числе которых были и представители Великобритании, власти Аргентины показали карту латиноамериканской республики без Фолклендских (Мальвинских) островов.

Фолклендские острова, известные в Аргентине как Мальвинские, лежат к востоку от побережья южноамериканской страны. Принадлежность островов оспаривалась с колониальных времен. 74-дневная война между Аргентиной и Великобританией в 1982 году закончилась капитуляцией Буэнос-Айреса и потерей 649 аргентинских военных, 255 британских военнослужащих и трех островитян. На референдуме 2013 года 99,8% жителей проголосовали за то, чтобы острова остались британской территорией. Тем не менее принадлежность островов остается острой темой для латиноамериканской республики. В октябре 2024 года глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что Аргентина намерена восстановить суверенитет над Фолклендскими островами после передачи Британией архипелага Чагос Маврикию.

Ранее экс-глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом на Фолклендские острова.