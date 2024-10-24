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Госдума обсудит ратификацию договора о партнерстве с КНДР

Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР 24 октября

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты Госдумы 24 октября планируют рассмотреть законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый — союзнический уровень», — сказал председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Договор о стратегическом партнерстве был подписан президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 19 июня. 14 октября российский лидер внес документ в Госдуму.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя договор, заявил, что документ включает в себя глубокое стратегическое сотрудничество стран во всех областях.

Ранее Ким Чен Ын раскрыл детали договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ.

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