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В Москве заявили, что Турция не просила помощи в расследовании теракта в Анкаре

Песков: обращений Турции о помощи в расследовании теракта в Анкаре не было

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Maxim Shemetov/Reuters

Турецкие власти не обращались к России с просьбой о помощи при расследовании террористического акта в Анкаре. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он, отвечая на вопрос агентства, предлагала ли Россия помощь Турции в расследовании теракта или обращалась ли с такой просьбой к Москве турецкая сторона, подчеркнул, что подобных обращений не поступало.

24 октября сообщалось, что в Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома, следовавшего из Стамбула в Бурсу, из-за угрозы взрыва.

Вечером 23 октября на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Анкаре.

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